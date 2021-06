EdF : Les experts ont tranché, les Bleus vont gagner l’Euro

Dans : Equipe de France.

En raison des nombreux talents à la disposition de Didier Deschamps, l’équipe de France est annoncée favorite de l’Euro. Même en Angleterre, les spécialistes voient les Bleus s’imposer.

L’équipe de France parviendra-t-elle à faire abstraction des éloges ? Ce sera difficile tant les Bleus sont complimentés dans l’Hexagone et peut-être encore plus à l’étranger. La preuve de l’autre côté de la Manche où le tabloïd The Sun a demandé à tous ses consultants qui sera le vainqueur de l’Euro. Résultat, la majorité a voté pour les champions du monde. A commencer par José Mourinho.

« La France pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C car en ce moment elle possède un nombre incroyable de très bons joueurs, a commenté le Portugais. Et puis,quand vous avez Kylian Mbappé à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner. » Pour le coach de la Roma, seuls les commentaires des médias et des supporters peuvent dévier les Français de leur route. Il faut dire que le retour de Karim Benzema rend l’effectif encore plus redoutable. D’où le pronostic de Gary Lineker. « Ils ont perdu en finale il y a cinq ans, ils ont gagné la Coupe du monde il y a trois ans et maintenant ils ont Benzema. Ils seront meilleurs et ils ont aussi des jeunes brillants », a rappelé l’Anglais, au moins aussi impressionné que Rio Ferdinand ou Danny Murphy.

Gallas s’enflamme déjà

En effet, l’ancien Red de Liverpool n’oublie pas la présence du milieu de Chelsea N’Golo Kanté, « dans un autre monde en ce moment ». Quant au Français William Gallas, le nom du vainqueur ne fait presque aucun doute. « On a une grande chance de soulever le trophée, a-t-il annoncé. On a l'effectif le plus fort du tournoi. Gagner la Coupe du monde va vraiment les aider à remporter l'Euro. » A noter que les lecteurs du Sun ont également été interrogés. Et 43 % d’entre eux voient les Bleus sacrés, contre seulement 23 % en faveur de l’Angleterre.