EdF : Umtiti veut absolument éviter cet adversaire au Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Qualifiée pour le Mondial 2018 en Russie, l’équipe de France va débuter sa préparation la semaine prochaine.

Cela commencera par deux matchs amicaux contre le Pays de Galles et l’Allemagne les 10 et 14 novembre. L’occasion pour Samuel Umtiti de se mesurer à des attaquants comme Gareth Bale ou Thomas Müller. Mais ce ne sont ces adversaires qui effraient l’international tricolore avant l’été prochain. En tant que joueur du FC Barcelone, le défenseur central se retrouve confronté à de sacrés phénomènes au quotidien. On pense évidemment à l'Argentin Lionel Messi, l’homme que l’ancien Lyonnais ne veut surtout pas croiser pendant la compétition !

« Je ne veux pas m'imaginer en train de défendre face à Leo pendant la Coupe du monde, a avoué l’ancien Lyonnais dans des propos relayés par Mundo Deportivo. C'est le meilleur joueur du monde, il crée des différences. Qu'il gagne des titres ou non, c'est le meilleur. Il n'y a pas de débat. Il ne déçoit jamais. » Si les Bleus veulent aller loin, il faudra pourtant stopper Messi et bien d'autres...