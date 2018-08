EdF : Umtiti dévoile le secret de sa célébration contre la Belgique

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Quelques semaines après son but inscrit de la tête contre la Belgique lors du Mondial 2018, Samuel Umtiti a expliqué sa drôle de célébration.

« Casse la démarche comme Samuel, Samuel Umtiti ». Ces derniers temps, cette phrase sortie dans la musique « Ramenez la coupe à la maison » de Vegedream est dans la tête de nombreux français. Depuis son but salvateur face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde le 10 juillet dernier (1-0), Samuel Umtiti est l'une des stars des réseaux sociaux, grâce à sa célébration spéciale, qui a tant fait parler. Questionné sur cette fameuse danse, le défenseur central des Bleus avoue qu'il a simplement reproduit un petit délire entre amis sur la pelouse de Saint-Pétersbourg.

« Il y a avait deux-trois joueurs avec lesquels j'avais l'habitude de faire ça. C'était un délire entre nous, et c'est une démarche que j'ai l'habitude de faire, pour rigoler bien sûr. Juste avant le match, j'étais dans les vestiaires et je l'ai fait. Tout le monde a rigolé. Juste à côté, il y avait le coach ou l'adjoint, et c'est pour ça que les gens rigolaient en fait, parce que le coach regardait alors que je ne m'en rendais pas compte. Au final, je me suis dit que je le ferais si je marquais », a lancé, sur Canal+, Umtiti, qui n'a donc pas rendu un hommage au marcheur Yohann Diniz lors de son but qui a envoyé l'équipe de France en finale. En tout cas, cette célébration restera dans les mémoires du public tricolore, qui ne manquera sans doute pas de la reproduire sur les terrains tout au long de cette saison.