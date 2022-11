EdF : Thuram arrive, Benzema fait trembler la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a surpris tout le monde ce lundi en convoquant Marcus Thuram en 26e homme pour la Coupe du monde avec l’Equipe de France. Un attaquant supplémentaire dont on espère qu'il ne masque pas un souci pour Karim Benzema.

Mercredi soir, Didier Deschamps avait communiqué au journal de TF1 une liste de 25 joueurs sélectionnés pour le Mondial au Qatar. Ce lundi, le sélectionneur de l’Equipe de France a surpris tout le monde en convoquant un 26e joueur. Il s’agit de Marcus Thuram, auteur d’un début de saison de feu avec le Borussia Mönchengladbach. Une excellente nouvelle pour l’ancien attaquant de Guingamp, qui va donc disputer sa deuxième grande compétition avec les Bleus après l’Euro 2021. Mais pour beaucoup d’internautes et de spécialistes, cette convocation de dernière minute cache une mauvaise nouvelle. L’état physique de Karim Benzema, qui a manqué les deux derniers matchs du Real Madrid, est une source d’inquiétude légitime à huit jours du premier match de la France face à l’Australie.

Thuram appelé, Benzema pas si apte que ça ?

𝟮𝟲𝗲̀𝗺𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 ! @MarcusThuram appelé pour compléter le groupe de Didier Deschamps à la Coupe du Monde 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tGWxT0UAHT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

« Marcus Thuram. Si Benzema est blessé, je comprends cette sélection. Si Benzema n’est pas blessé, je ne la comprends pas. Bref, dans un cas comme dans l’autre, c’est une mauvaise nouvelle », « Je trouve inquiétant l'appel de Thuram à la dernière minute... Benzema ne serait pas apte ? », « Thuram appelé, Benzema ne doit pas aller si bien que ça », « Et si Thuram était sélectionné pour anticiper le forfait de Benzema, qui sera annoncé la semaine prochaine ? » ou encore « Si Thuram est appelé la blessure de Benzema est plus grave que prévue » peut-on lire sur Twitter de la part des internautes, qui se questionnent et qui s’inquiètent légitimement en raison de l’état de santé de Karim Benzema, dont la participation au premier match de l’Equipe de France à la Coupe du monde contre l’Australie pose question avec cette sélection de dernière minute de Marcus Thuram. De toute évidence, on en saura plus très vite avec le rassemblement des Bleus à Clairefontaine ce lundi midi et les premières déclarations de Didier Deschamps devant la presse dans la foulée. A noter d'ailleurs que KB9 était le premier arrivé au centre d'entraînement des Bleus.