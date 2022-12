EdF : Théo Hernandez veut ramener la coupe pour son frère

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Auteur du premier but français face au Maroc, Théo Hernandez a été déterminant dans la qualification des Bleus pour la finale. Un rendez-vous face à l'Argentine qu'il attend avec impatience pour son pays, pour lui et aussi pour son frère Lucas.

Remplaçant de son frère Lucas en début de tournoi, Théo Hernandez n'a pas tardé à s'affirmer en Equipe de France après la blessure de son aîné. Ses prestations ont été remarquables tant offensivement que défensivement. Il a animé le côté gauche français se révélant déterminant dans l'aventure française au Qatar. Face au Maroc, ce côté décisif est ressorti encore plus fort après un magnifique but inscrit dès la 5e minute. Une réalisation déterminante pour ouvrir le chemin de la finale aux Bleus. Un rendez-vous inédit pour lui qu'il attend avec impatience même si son frère Lucas reste dans ses pensées.

Théo Hernandez donne ses impressions juste après la victoire face au Maroc. ⬇🇫🇷 #FRAMAR pic.twitter.com/y5l623DNWN — TF1 (@TF1) December 14, 2022

« C'est incroyable. Jouer deux finales de suite, c'est incroyable. On a fait un beau boulot, c'était dur. La finale contre l'Argentine, on sait que ça va être un grand match, on va bien travailler pour gagner cette finale. J'ai une grande pensée pour mon frère, j'espère qu'il sera là. C'est incroyable, je vais en profiter avec ma famille, tous les joueurs, et le coach aussi », a t-il confié au micro de TF1 après la rencontre. Chez les Hernandez, deux frères, deux Mondiaux et peut-être deux titres ramenés en France.