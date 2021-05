EdF : Benzema enchante les footeux et divise la France !

Dans : Equipe de France.

Mercredi soir, Karim Benzema disputera face au Pays de Galles son premier match avec l’Equipe de France depuis plus de cinq ans.

Son retour tant attendu avec les Bleus s’est concrétisé il y a une semaine, lorsque Didier Deschamps a convoqué Karim Benzema pour disputer l’Euro 2021. Après une longue discussion, les deux hommes se sont mutuellement pardonnés les maux du passé. Désormais, les fans de football attendent avec impatience de voir à l’œuvre l’association de Karim Benzema avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Dimanche après-midi à Clairefontaine, un 4-4-2 en losange a été travaillé par Didier Deschamps avec le meneur de jeu du Barça en soutien de l’attaquant du Real Madrid et de la star du PSG. Une composition d’équipe qui fait rêver les fans de foot à en croire un sondage publié en ce début de semaine par Le Parisien.

Selon le sondage de l’IFOP, 75 % des fans de foot en France sont favorables au retour de Karim Benzema en Equipe de France. Un chiffre qui tombe brutalement à 56 % lorsque l’ensemble de la population est interrogé. « Le cas Benzema est notamment très politisé : 75 % des partisans de la France Insoumise appuient sa sélection contre 35 % pour ceux du Rassemblement national » analyse le quotidien francilien. La différence d’opinion entre les amateurs de football et le grand public est également perceptible en analysant les résultats sur les questions liées à Didier Deschamps. Et pour preuve, 93 % des amateurs de football affirment que l'ancien entraîneur de l'OM est un bon sélectionneur de l’Equipe de France tandis que seulement 66 % des Français partagent cet avis. Avec l’effet Covid, l’engouement autour des Bleus à l’approche de l’Euro n’est pas encore totalement perceptible. Mais nul doute que si les deux matchs de préparation contre le Pays de Galles et la Bulgarie sont spectaculaires, ils feront doucement monter la sauce avant le premier rendez-vous très attendu face à l’Allemagne.