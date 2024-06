EdF ‍: Tensions dans le vestiaire, Deschamps désigné coupable

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a de nouveau déçu à l'Euro 2024 ce mardi face à la Pologne. Le rendu inquiète et commence à agacer dans le vestiaire.

L'équipe de France a donc terminé deuxième de sa poule derrière l'Autriche suite à son match nul face à la Pologne ce mardi ! Les hommes de Didier Deschamps devront considérablement hausser leur niveau de jeu pour aller loin dans cet Euro 2024. Le manque d'efficacité devient très problématique, tout comme le niveau affiché par certains joueurs. D'ailleurs, certains choix de Didier Deschamps commencent à en agacer plus d'un dans le vestiaire des Bleus.

Le groupe sous tension, Deschamps responsable ?

Selon les dernières informations de L'Equipe, ça chauffe en interne ces dernières heures en équipe de France. Antoine Griezmann n'a par exemple pas bien vécu le fait de commencer remplaçant face à la Pologne et reste très amer. Son sentiment est partagé par une partie du groupe, qui n'a pas compris son déclassement. De plus, l'état physique global bancal n'est pas bien vécu par l'équipe tricolore. Pour certains joueurs, le manque de rythme est dû à un trop gros manque d'intensité lors des entrainements. La récente sortie de Youssouf Fofana après le nul face à la Pologne allait d'ailleurs dans ce sens. Enfin, Deschamps va devoir très rapidement garder son groupe mobilisé. Ceux qui n'ont pas encore joué l'ont mauvaise et vivent une frustration. C'est le cas pour Warren Zaïre-Emery ou encore Ferland Mendy. Ce dernier s'est d'ailleurs échauffé pendant de longues minutes pendant France-Pologne mais n'a pas eu une minute à se mettre sous la dent. Avant le huitième de finale de l'équipe de France, c'est le flou qui règne dans le groupe France. L'heure n'est plus aux sourires mais au travail, sous peine de vivre une nouvelle désillusion XXL dans un championnat d'Europe.