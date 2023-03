EdF : Guy Roux prend l'Algérie pour taper sur Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ces derniers jours, pas mal de joueurs binationaux ont décidé de laisser tomber l'équipe de France pour choisir le pays d'origine de leurs parents. C'est notamment le cas d'Houssem Aouar, qui représentera dorénavant l'Algérie.

Houssem Aouar a décidé de changer de sélection. Le milieu de terrain de l'OL, qui comptait pourtant une sélection en match amical avec l'équipe de France, n'était plus dans les plans de Didier Deschamps. Du coup, il s'est laissé tenter par le discours des Fennecs, qui avaient un oeil sur lui depuis pas mal de temps. Le choix d'Aouar continue de faire pas mal parler, d'autant plus que le Gone n'a pas hésité à dire qu'il avait regretté d'avoir choisi les Bleus. Aouar n'est pas le seul joueur à avoir récemment décidé de représenter un autre pays que la France. C'est aussi le cas des jeunes pépites Farès Chaïbi, Badredine Bouanani ou Jaouen Hadjam. Pour certains observateurs, ce phénomène a des raisons bien claires. C'est notamment ce que pense Guy Roux.

Guy Roux comprend les binationaux

Lors d'un passage sur Europe 1, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « C'est le résultat de l'histoire coloniale de la France, qui a colonisé une grande partie de l'Afrique. Ensuite, il y a l'immigration qui est la première conséquence de cette empire colonial. Il y a des joueurs dont les parents sont encore dans d'autres pays. Ces garçons ont des liens culturels et sentimentaux avec le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils sont liés à ces pays. Je le comprends très bien. C'est à nous de faire attention ! Il faut savoir ce qu'on veut et les sélectionner. On a oublié Aouar au moment où il était en grande forme. Il a joué en Espoirs mais pas en A. Il a perdu sa forme et joue beaucoup moins bien. C'est tout à fait logique. Il y en a un autre : Haller. Il a joué dans les catégories jeunes des Bleus. Il n'a jamais été appelé en A. Que les Français ne se plaignent pas si on a un avant-centre de 37 ans et qu'on n'en trouve pas un autre », a indiqué Guy Roux, conscient de la responsabilité de l'équipe de France dans le choix des joueurs qui ont choisi une autre sélection. Pour le moment, les Bleus arrivent à faire sans, au vu du vivier de joueurs assez incroyables dont peuvent profiter les Tricolores.