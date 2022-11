EdF : Stéphane Guy rêve de Mbappé roi du Qatar

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En l’absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé va porter sur ses épaules les espoirs de la France lors de la Coupe du monde au Qatar.

Kylian Mbappé ne sera pas seul à animer l’attaque française lors de cette Coupe du monde au Qatar puisque l’attaquant du PSG sera épaulé par Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Ousmane Dembélé. Néanmoins, avec le forfait désormais officiel de Karim Benzema, il est clair que Kylian Mbappé sera le joueur majeur des Bleus au Mondial. Et sur l’antenne de RMC, Stéphane Guy n’y est pas allé par quatre chemins pour mettre une pression d’enfer à l’ancien Monégasque. Pour l’ancien commentateur de Canal +, la majeure partie des espoirs du football français repose sur Kylian Mbappé, que toute la France attend en héros lors de cette Coupe du monde pour tenter de conserver le titre acquis en Russie en 2018.

Stéphane Guy mise tout sur Kylian Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Kylian Mbappé est le joueur que toute la planète foot nous envie et je crois qu’il faut plus que jamais miser sur lui. Il faut le mettre dans le confort le plus absolu et il faut que lui soit capable d’entraîner ce groupe par rapport à cet objectif car lui est en pleine forme, au top de sa carrière. On peut espérer qu’il soit l’homme de cette Coupe du monde et qu’il gagne le match à distance avec Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo et les autres. Moi je vois une équipe qui est formatée pour le héros et je pense que Mbappé est capable d’endosser ce costume-là. C’était plus compliqué avec Benzema car il y avait une répartition de rôles, de statuts » a analysé Stéphane Guy, persuadé que la France ne pourra s’en sortir lors de cette Coupe du monde sans Karim Benzema, Paul Pogba ou encore Ngolo Kanté que si Kylian Mbappé est dans une forme resplendissante, ce qui était le cas il y a quatre ans en Russie. Espérons pour la France les mêmes performances de la part de Kylian Mbappé et le même dénouement pour les Bleus.