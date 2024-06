France ‍: Griezmann va faire fermer des bouches

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Antoine Griezmann n'a pas du tout brillé lors des deux premiers matchs de l'équipe de France dans cet Euro 2024. Il ne faut pas s'inquiéter.

Avec un secteur offensif en berne, puisque c'est un joueur autrichien qui a marqué le seul but des Bleus en ce début d'Euro, Didier Deschamps ne peut pas uniquement compter sur un Kylian Mbappé masqué pour sauver la face. Et vendredi soir, face aux Pays-Bas, Antoine Griezmann a croqué deux énormes occasions, lui que l'on sait buteur au sang-froid. Une contre-performance qui n'a échappé à personne, et qui pourrait légitimement inquiéter au moment où le niveau va s'élever rapidement une fois le match contre la Pologne joué. Mais si certains s'inquiètent pour le joueur de 33 ans, ce n'est pas le cas de ceux qui le connaissent le mieux, à savoir d'anciens coéquipiers en équipe de France. Dans L'Equipe, Blaise Matuidi affiche sa confiance absolue dans Antoine Griezmann et sa capacité à vite oublier ce démarrage poussif.

Griezmann ne doute jamais de lui

L'ancien milieu de terrain du PSG et de l'équipe de France ne voit aucune raison de trembler pour Antoine Griezmann à ce stade la compétition. « Antoine a une grosse force mentale. C'est une mauvaise passe, comme cela lui est déjà arrivé. Mais, dans ces moments, il ne doute pas, il reste le même. Je ne l'ai jamais senti affecté quand ce fut le cas. Il sait comment les gérer. Il a besoin d'une action décisive, une dernière passe ou un but qui lui ferait le plus grand bien (...) Comme tout joueur, Antoine a besoin de confiance. La relation qu'il a avec Didier va beaucoup l'aider, comme elle l'a aidé en 2016. Cette relation est plus qu'amicale. Elle est familiale. Ils se connaissent par coeur et savent se dire les choses », explique Blaise Matuidi, qui a souvent côtoyé le joueur de l'Atlético de Madrid en équipe de France. Les Bleus peuvent donc se rassurer, le grand Griezmann n'est jamais très loin, même s'il a visiblement besoin d'un peu plus de temps pour se lancer.