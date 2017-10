EdF : Sissoko, Payet… Petit supplie Deschamps avant le Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Réputé conservateur, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a confirmé les craintes de ses détracteurs à l’annonce de sa dernière liste.

Alors que beaucoup réclament une prise de pouvoir de la nouvelle génération, l’ancien coach de la Juventus Turin fait plutôt confiance à ses cadres. On pense notamment à Dimitri Payet ou Moussa Sissoko, qui pourraient être titulaires en Bulgarie samedi (20h45). De quoi provoquer la colère d’Emmanuel Petit, qui ne supporte plus la prudence de son ancien capitaine Deschamps.

« Je me projette aussi à la Coupe du monde en Russie et je me dis : qu'est-ce qu'on veut faire là-bas ? Lorsque des adversaires vont monter le niveau d'un cran, on va retourner à ce qu'on faisait avant avec des vieux briscards qui nous colmatent les trucs, mais on sait qu'il n'y aura pas de surprises, a prévenu l’ancien international tricolore sur RMC. Moi ça me fatigue un peu et je suis en attente de Didier qu'il prenne ses responsabilités, qu'il aille au-devant, qu'il n'attende pas la vindicte populaire et médiatique, qui le met sous pression en disant : on réclame du changement ! »

« C’est à n’y rien comprendre... »

« C'était le cas avant le match des Pays-Bas, tout le monde réclamait du changement, notamment dans l'animation, et il l'a fait, avec le résultat qu'on connaît, a ajouté le consultant, en référence au 4-0 infligé aux Néerlandais. Derrière il y a ce fameux match contre le Luxembourg (0-0). Le meilleur joueur dans le domaine offensif c'est Mbappé et qui il sort ? Mbappé ! C'est à n'y rien comprendre. En plus il fait jouer Coman côté droit alors qu'il devait jouer à gauche. Je ne sais pas. Ou alors je ne comprends plus rien, c'est possible, hein... » Que Petit se rassure, beaucoup d’observateurs sont aussi perdus que lui.