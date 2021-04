EDF : Si l'UEFA sanctionne des Bleus, quelle liste des 23 pour l'Euro ?

Dans : Equipe de France.

Si les sanctions concernant les joueurs qui participeront à la Super League venaient à se confirmer, Didier Deschamps perdrait de très nombreux joueurs pour composer l'équipe de France.

C'est un guerre de géants. Face au regroupement des plus gros clubs européens pour créer la Super League, l'UEFA a décidé de contre attaquer. Aleksander Ceferin s'est montré très clair : les joueurs qui participeront à cette nouvelle compétition seront exclus de toutes compétitions nationales ou internationales. Pour faire simple, les joueurs évoluant dans les douze clubs fondateurs (Real Madrid, FC Barcelone, Atletico, Juventus, Milan AC, Inter, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham) ne seront pas autorisés à participer à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Une sanction qui, si elle venait à être confirmée, serait un véritable cataclysme dans le football mondial, et l'équipe de France ne serait pas épargnée.

Si l'on compare la dernière liste de Didier Deschamps aux sanctions évoquées par le président de l'UEFA, 15 des 26 joueurs appelés en Bleus ne pourraient pas être sélectionnés. Parmi eux, on trouve des cadres : Raphäel Varane (Real), Paul Pogba (Manchester United), Ngolo Kanté et Olivier Giroud (Chelsea) et même le capitaine Hugo Lloris (Tottenham) ou des joueurs de retour en Bleu grâce à leurs bonnes performances en club tels que Tanguy Ndombele (Tottenham), Ousmane Dembélé (FC Barcelone) ou Thomas Lemar (Atletico).

La Ligue 1 à l'honneur

Bien que tout semble évoluer très vite au cours des dernières 24 heures, la tendance actuelle est à un refus du PSG et des autres clubs français d'intégrer la Super League. Si Didier Deschamps serait alors privé de sa colonne vertébrale (Lloris, Varane, Pogba, Griezmann), il pourrait encore compter sur les joueurs évoluant en Ligue 1 et notamment au PSG. Le site 90min a imaginé à quoi pourrait ressembler la liste des 23 de « DD » en vue du prochain Euro. Un groupe avec un fort accent de Ligue 1.