Euro-Mondial : L'UEFA va exclure les joueurs et les clubs !

Nonobstant les menaces de la SuperLigue, Aleksander Ceferin a annoncé que les joueurs des 12 clubs qui forment cette compétition seront privés d'Euro et de Mondial. La guerre est déclarée.

A ceux qui pensaient que l’UEFA allait réagir mollement à l’annonce de la création d’une SuperLigue avec 12 grands clubs européens, la réponse d’Aleksander Ceferin est brutale. Même si Florentino Perez et Andrea Agnelli ont prévenu l’instance européenne du football et la FIFA qu’une action en justice allait être menée en cas de sanction, le patron de l’UEFA n’a pas cédé aux menaces et ce lundi il a confirmé que les footballeurs internationaux de 12 clubs en question, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal ne pourront pas jouer l’Euro et le Mondial. De même, l'UEFA demande l'exclusion de ces équipes de toutes les compétitions.

« Les joueurs qui joueront dans les équipes qui disputeront cette ligue fermée seront bannis de la Coupe du monde et de l’Euro. Il faut que les équipes soient exclues de toutes nos compétitions et, les joueurs aussi, le plus tôt possible (...) Cette ligue fermée crache au visage des amoureux du football », a précisé le patron de l’UEFA, qui exige désormais que les fédérations nationales lui emboitent le pas. Et Aleksander Ceferin de confier son écoeurement face à cette annonce brutale, en expliquant que dimanche soir Ed Woodward, le patron de Manchester United l'avait appelé pour lui dire qu'il soutenait la nouvelle Ligue des champions alors que forcément il savait que ce putsch était en cours.