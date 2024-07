EdF ‍: Sélectionneur à vie, Deschamps ne sera pas viré

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La France est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2024, mais les débats continuent sur le jeu parfois ennuyant proposé par l’équipe de Didier Deschamps et sur l’avenir à court terme du sélectionneur des Bleus.

En poste depuis 12 ans, Didier Deschamps n’a pas l’intention de quitter l’Equipe de France dans un futur proche. Le sélectionneur des Bleus est sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2026 et sa qualification pour les quarts de finale de l’Euro 2024 lui assure quasiment son maintien pour les deux années à venir… ce que regrettent de nombreux observateurs et supporters. Et pour cause, devant le jeu parfois ennuyant de la France, de nombreuses voix s’élèvent pour que Didier Deschamps laisse la place à Zinedine Zidane, lequel patiente depuis plus de trois ans maintenant. Mais pour Jean-Michel Larqué, ceux qui veulent voir Didier Deschamps prendre la porte peuvent encore attendre longtemps.

Sur l’antenne de RMC, l’ancien joueur de l’ASSE et des Bleus a estimé que selon lui, personne à la Fédération française de Football ne prendra le risque de virer Didier Deschamps. Un statu quo qui va profiter au principal intéressé pour continuer sa mission deux ans de plus au minimum. « Les débats sont inutiles. Didier Deschamps est tellement impliqué dans cette Equipe de France, il est tellement puissant et tellement fort au sein de la Fédération française de Football. D’une manière ou d’une autre, c’est lui qui prendra la décision du moment auquel il partira. Je ne vois pas un président quel qu’il soit et pas plus Philippe Diallo qu’un autre prendre le risque de se mettre Didier Deschamps à dos » a lancé le consultant de Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC avant de poursuivre.

Didier Deschamps est impossible à virer selon Larqué

« S’il souhaite partir à l’occasion pour différentes raisons, il partira. Mais s’il souhaite aller au bout de son contrat (jusqu’à la Coupe du monde 2026), il ira au bout de son contrat. Personne aujourd’hui dans la Fédération n’a la puissance et la force ainsi que le charisme de Didier Deschamps donc chacun reste sur ses positions et attend que ça se passe » a analysé Jean-Michel Larqué, qui connait bien les entrailles de la FFF et qui ne voit pas comment le sélectionneur des Bleus pourrait être menacé à court terme. Les détracteurs de Didier Deschamps devront donc prendre leur mal en patience encore deux ans avant de voir un nouveau sélectionneur à la tête de l’Equipe de France, sauf énorme surprise d’ici là.