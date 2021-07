France : Le Graët confirme Deschamps à son poste

Dans : Equipe de France.

Un peu plus d'une semaine après l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse, le président de la Fédération Française de Football a confirmé Didier Deschamps à son poste de sélectionneur.

A ceux qui pensaient que Noël Le Graët pourrait profiter du triste parcours des Bleus lors de l’Euro pour installer Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps à seize mois du Mondial au Qatar, la réponse est non. Car au lendemain de sa réunion en Bretagne avec le sélectionneur tricolore, le patron de la FFF a mis rapidement un terme au très maigre suspense qui entourait l’avenir de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Malgré des propos parfois divergeant sur ce sujet, Le Graët a confié dans Le Figaro qu’il n’avait eu aucune hésitation dans son choix de maintenir sa confiance à DD, lequel a un contrat jusqu’à la prochaine Coupe du monde.

Et le président de la Fédération Française de Football d’expliquer comment ce rendez-vous s’était déroulé. « Si Didier Deschamps sera le sélectionneur de l'équipe France lors de la Coupe du monde au Qatar ? La réponse est oui. Je l'ai reçu longuement mercredi à Guingamp. La question a été réglée en trois minutes. Sa volonté est très forte de continuer, la mienne l'était aussi. Il n'y a pas eu de débat sur «qu'est-ce qu'on fait ?» et comment on fait ? », a précisé Noël Le Graët. Didier Deschamps aura donc l’occasion de faire oublier l’échec dans l’Euro, et surtout de défendre en 2022 le titre de champion du monde remporté par Hugo Lloris et ses coéquipiers en Russie. Un beau cadeau d'anniversaire pour le coach des Bleus puisque ce jeudi cela fait exactement 9 ans que Deschamps est à ce poste avec un bilan de 76 victoires, 19 défaites et 22 nuls en 117 matchs.