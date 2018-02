EdF : Sarr débarque, Riolo dit merci et au revoir à Jallet

Dans : Equipe de France, OM, OGCN.

Depuis quelques semaines, on parle presque de Bouna Sarr comme un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, l’ancien Messin n’est plus l’ailier en difficulté que l’on voyait barré par la concurrence. Désormais, le Franco-Guinéen est utilisé en tant que latéral droit, un poste qui lui correspond davantage. En effet, Sarr enchaîne les bonnes performances un cran plus bas. A tel point que le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps suit attentivement sa progression. Une excellente nouvelle pour Daniel Riolo qui n’est pas un grand fan du Niçois Christophe Jallet.

« Bouna Sarr a trouvé son poste. Le gars avait une vie d'attaquant moyen, voir médiocre. Le mec change de poste et se révèle être un tout autre joueur, a constaté le consultant de RMC. C'est déjà arrivé à d'autres joueurs. Sakai n'a pas démérité à ce poste de latéral droit. Il n'y a pas grand monde derrière Djibril Sidibé. Christophe Jallet est un peu fini... Il avait planté Luis Fernandez avec la Guinée, j'ai idée qu'il ne fera pas la même chose si Didier Deschamps l'appelle. » Surtout si le sélectionneur tricolore l’appelle pour disputer le Mondial 2018.