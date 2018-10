EdF : Sanson le pense, Ndombele a l'avantage chez les Bleus grâce à l'OL

Dans : Equipe de France, OL, OM.

Morgan Sanson est l'une des satisfactions de l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain alignant les prestations convaincantes. Mais, à l'heure où son nom était chuchoté du côté de l'équipe de France pour les deux matches contre l'Islande et l'Allemagne, c'est Tanguy Ndombele qui a été retenu. Pour le joueur phocéen, le milieu lyonnais n'a rien volé en étant retenu par Didier Deschamps, le fait de jouer en Ligue des champions avec l'OL étant forcément un bel avantage pour se mettre en valeur.

Mais cela n'empêche pas Morgan Sanson d'avoir de belles ambitions. « J'aurais peut-être pu être sélectionné, mais Tanguy Ndombele a sorti des gros matches, surtout en Ligue des champions. Ça compte, forcément. J'ai hâte de reprendre l'élan que j'avais et de redevenir performant rapidement. Je ne sais pas si j'avais été présélectionné, je n'ai pas cherché à être au courant. J'essaie juste d'être le meilleur possible. Dans la vie, il faut avoir des objectifs élevés. Je suis un compétiteur, c'est normal que je vise une compétition comme l'Euro 2020 », a prévenu, dans La Provence, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, très ambitieux et qui l'assume totalement.