EdF : Riolo détruit Benzema et Debbouze quitte à passer pour un « facho »

Cette semaine, Jamel Debbouze est entré dans le débat concernant l’absence de Karim Benzema en équipe de France, l’humoriste étant même prêt à jouer les intermédiaires pour faire revenir l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus. Evoquant cette sortie de Jamel Debbouze, lequel affirme être intervenu auprès de la FFF, Daniel Riolo est clairement agacé. Car le journaliste de RMC estime que Karim Benzema a tout fait pour s’exclure de lui même de l’équipe de France en ayant une attitude déplorable, notamment sur les réseaux sociaux.

« Jamel Debbouze lance un débat sur la discrimination positive en France, c’est simple. On sait que la France est un pays désormais communautaire, lui il propose d’aller plus loin en mettant des mecs en fonction d’une représentation des origines en équipe de France. Après, autant moi pour ce qui est du fameux deux poids-deux mesures en comparant à ce que Deschamps a fait avec Kurzawa, je veux bien l’entendre, autant celui de Jamel Debbouze je ne veux pas l’entendre du tout. Benzema ne s’est jamais excusé, Benzema n’a jamais fait un pas en avant, si ce n’est être agressif à l’égard de Deschamps. Il n’est tout de même pas compliqué d’aller voir sur internet toutes les attaques plus ou moins directes à ses coéquipiers en équipe de France que Benzema a likées ou retweetées. Plein de joueurs en ont pris plein la gueule...Benzema est violent quand il retweete Booba, quand il attaque Deschamps, Giroud...comment veux tu que ces gens-là l’accueillent ? Mais personne ne veut voir ces messages et ce comportement de Benzema sur les réseaux sociaux, car sinon t’es immédiatement estampillé facho », a lancé, sur RMC, Daniel Riolo.