EdF : Au top, Griezmann promet de tout casser au Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Buteur avec l’Equipe de France contre l’Italie vendredi soir (3-1), Antoine Griezmann semble en pleine forme à quelques jours du début de la Coupe du monde. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, l’international français a confirmé qu’il était « au top », déterminé à « tout casser » en Russie en juin et juillet prochain.

« J'ai confiance en cette équipe, dans le staff aussi. Il faut garder les pieds sur terre et tout faire pour tout casser à la Coupe du monde. Je suis bien, je suis en pleine confiance, c’est le plus important pour moi. Je suis heureux, c'est le top. C'était difficile au début (avec Mbappé et Dembélé), et après on a essayé de se trouver. Il faut que l'on travaille à l'entraînement pour que notre entente soit parfaite pour le début du Mondial » a confié l’attaquant de l’Atlético Madrid, qui aura évidemment un rôle prépondérant à jouer pour l’équipe de Didier Deschamps.