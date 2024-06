EdF ‍: Rien ne l'arrêtera, Mbappé prend la parole et arrive à l'entrainement

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Victime d’une fracture du nez contre l’Autriche (1-0) lundi, Kylian Mbappé devrait éviter l’opération dans un premier temps. L’attaquant de l’équipe de France est néanmoins annoncé forfait pour la rencontre face aux Pays-Bas vendredi. Mais le capitaine des Bleus se dit prêt à prendre tous les risques dans cet Euro et est arrivé à l'entrainement ce soir.

Kylian Mbappé a évité le pire. Après le choc avec le défenseur central de l’Autriche Kevin Danso, l’attaquant de l’équipe de France a appris qu’il souffrait d’une fracture du nez. On craignait alors une absence jusqu’à la fin de l’Euro. Mais le joueur en fin de contrat au Paris Saint-Germain peut dans un premier temps éviter l’opération et envisager un retour dans la compétition. Quant à une participation au prochain match contre les Pays-Bas vendredi, la Fédération Française de Football préfère attendre avant de se prononcer.

Mbappé veut prendre le risque

« À la suite de sa fracture du nez lundi contre l’Autriche, Kylian Mbappé demeure incertain, annonçait l’instance dans un communiqué mardi. Un nouveau point sera effectué demain (mercredi). » Plusieurs sources affirment que la future recrue du Real Madrid sera contrainte de déclarer forfait. Un temps de cicatrisation serait nécessaire pour éviter de prendre des risques trop importants. C’était sans compter sur la détermination de Kylian Mbappé qui a pris la parole sur les réseaux sociaux ce mercredi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Sans risques il n’y a pas de victoires… », a écrit le capitaine des Bleus sur Instagram. Inutile d’en dire plus, on comprend facilement que l’ancien joueur de l’AS Monaco veut jouer contre les Pays-Bas vendredi, quitte à mettre de côté l’avis du staff médical. Reste à savoir ce qu’en pense Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore, qui a dessiné son schéma tactique autour de son attaquant, le juge indispensable. Mais le technicien sera-t-il prêt à risquer la suite de la compétition de Kylian Mbappé ? Du côté néerlandais, on s’attend à voir le Bondynois sur le terrain.

En attendant, sur le terrain de Paderborn, une demi-heure après ses coéquipiers Kylian Mbappé a fait son apparition sur le terrain à la surprise générale. Avec un simple pansement sur le nez, il s'est entretenu avec les physios, et a couru autour de terrain avant de travailler les passes avec le staff, sans être visiblement gêné. Car la simple fracture de la cloison nasale peut parfois gêner la respiration, outre le porte du masque qui peut gêner la visibilité et le confort.