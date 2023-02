EdF : Randal Kolo-Muani marqué à vie, il brise le silence

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A la 120e minute de la finale entre la France et l’Argentine, Randal Kolo-Muani avait la troisième étoile des Bleus au bout du pied.

En face à face avec le gardien Emiliano Martinez, l’attaquant de l’Equipe de France a malheureusement raté son duel. Ce jour-là, le gardien de l’Argentine était en état de grâce et son arrêt monumental face à Randal Kolo-Muani le prouve. Si l’attaquant de Francfort avait marqué, jamais il n’y aurait eu de séance de tirs au but et la France aurait été championne du monde pour la troisième fois de son histoire. Ce fait de jeu n’a pas fini de hanter le principal intéressé, lequel est revenu sur ce duel avec Emiliano Martinez pour la première fois depuis le Mondial. Interrogé par BeInSports, Randal Kolo-Muani a avoué que cet épisode allait le traumatiser un long moment et qu’il y pensait très souvent. Mais pour l’ancien Nantais, ce souvenir doit devenir une force afin de s’améliorer toujours davantage et devenir le grand joueur qui, la prochaine fois, marquera le but de la victoire pour les Bleus en Coupe du monde.

Kolo-Muani se refait le film de la finale

« Dans ma tête, je me suis : 'il faut que tu tires' et j'essaie de tirer au premier poteau mais le gardien fait un super arrêt. Je pouvais lober le gardien ou trouver Kylian parce qu'il est sur un bon angle mais je ne le vois pas sur le coup. Quand tu vois la vidéo, c'est trop tard, tu ne peux plus rien faire » regrette Randal Kolo-Muani avant de poursuivre. « Je l'aurai à vie en travers de la gorge. Je regarde toujours l’action, ça me fait pas mal mais ça me donne envie de me battre et me pousser à me surpasser et à marquer plus de buts encore dans ma carrière. Ce but raté va me donner de la force pour la suite » a lancé Randal Kolo-Muani, touché mais pas coulé après l’épisode de ce face à face raté avec Emiliano Martinez à la dernière seconde de la finale de la Coupe du monde entre l’Equipe de France et l’Argentine, finalement remportée par l’Albiceleste au terme d’un match d’anthologie.