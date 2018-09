EdF : Rami raconte ses mensonges dans le dos de Deschamps en Russie

Dans : Equipe de France.

Jamais apparu lors du Mondial 2018, Adil Rami a quand même joué un rôle dans le sacre de l’équipe de France.

Le défenseur central a su transmettre le bon état d’esprit dans la vie du groupe. Son secret ? Le mensonge ! Par exemple, lorsque le Marseillais sent que des clans se forment et risquent de s’opposer. « Je peux même mentir pour qu'ils s'entendent, dire des choses à l'un puis à l'autre, juste pour qu'on vive bien, tous ensemble », a raconté l’international tricolore à L’Equipe Magazine. Et l’acteur des Bleus ne s’est pas arrêté là. Il est aussi entré en scène pour rassurer les jeunes frustrés par leur second rôle.

« Je parlais beaucoup avec ceux qui étaient sur le banc, a-t-il confié. J'essayais de remonter le moral de ceux qui étaient déçus, de leur dire : "Hey, frérot, c'est normal que tu ne joues pas, c'est pas parce que tu dribbles mieux ou que tu marques plus de buts que tu dois jouer, c'est une question d'esprit d'équipe pendant une Coupe du monde, ça n'a rien à voir." J'ai passé mon temps à expliquer ça aux jeunes, et à d'autres, pour leur faire comprendre que le coach les appréciait. D'ailleurs, il ne sait pas tout, tout, tout... »

Quand Rami ment sur Deschamps

En effet, le sélectionneur tricolore ne savait pas que Rami pouvait relayer des propos inventés. « Parfois, je faisais un compliment à un gars qui ne jouait pas en lui disant que ça venait du coach, pour qu'il reste concentré. "Je l'ai entendu, il disait que t'étais au top aux entraînements, qu'il hésitait..." Je l'ai fait pour le bien de l'équipe. J'essayais d'apaiser un peu ceux qui en avaient besoin », s’est justifié l’ancien Lillois, qui ne s’est donc pas ennuyé en Russie.