EdF ‍: Prêt à lâcher les filles, Hervé Renard répond à la polémique

Avant de confier l’équipe à Emerse Fae après le départ de Jean-Louis Gasset, la Côte d’Ivoire a fait tout son possible pour récupérer le sélectionneur de l’Equipe de France féminine Hervé Renard en « prêt ».

C’est une situation très inhabituelle qui s’est produite en pleine Coupe d’Afrique des Nations 2024. Après deux matchs ratés, la Côte d’Ivoire s’est séparée de son sélectionneur Jean-Louis Gasset. Pour le remplacer, la fédération ivoirienne de football a envisagé une solution pour le moins inédite, à savoir le recrutement d’un entraîneur sous forme de prêt. Hervé Renard, sous contrat avec la Fédération française de Football et sélectionneur de l’Equipe de France féminine, a été contacté. Surpris par cette offre, le champion d’Afrique 2015 avec les Éléphants a bien réfléchi avant d’accepter de prendre en mains la Côte d’Ivoire mais finalement, aucun accord n’a été trouvé entre la FFF et la fédération ivoirienne de football. Présent ce mercredi en conférence de presse pour dévoiler sa liste de joueuses convoqués pour le « Final 4 » de la Ligue des Nations, Hervé Renard a répondu aux polémiques qui ont suivi cet épisode en rappelant notamment qu’il n’avait jamais été question de lâcher l’Equipe de France féminine, même s’il avait dû prendre en mains la Côte d’Ivoire le temps d’un mois.

« Je l'ai vécu de façon sereine puisque déjà j'ai été contacté, donc il ne faut pas inverser les rôles. Ensuite, j'ai réfléchi, je connais le continent africain par cœur. J'y ai vécu une aventure exceptionnelle avec cette équipe en 2015 et les challenges font partie de ma carrière chaotique, différente de celle de beaucoup d'autres. Parfois, il faut savoir accepter les différences, être un peu plus tolérant. Je ne pense pas avoir offensé qui que ce soit. J'ai demandé au président de la fédération ivoirienne de contacter notre président. Ils ont discuté. Ma première décision, c'était de continuer absolument avec l'équipe de France féminine qui est ma priorité. Je suis entièrement avec cette équipe de France féminine » a confié Hervé Renard, lequel a par ailleurs ajouté qu’il allait évoquer ce sujet avec ses joueuses afin de crever l’abcès dès le premier jour du rassemblement. « J’aurais une explication rationnelle et concrète avec les joueuses. C'est obligatoire. Quand vous êtes en déplacement et que vous avez un souci avec votre femme à distance, quand vous rentrez, vous êtes bien obligé de vous asseoir et de faire le point, de donner une explication rationnelle et concrète. C'est ce que je vais faire avec elles » a affirmé Hervé Renard, qui se concentre maintenant sur le match de Ligue des Nations contre l’Allemagne le vendredi 23 février prochain. Sans penser à la Côte d’Ivoire, qui a finalement été champion d’Afrique… sans lui.