Pogba, Pavard et Mbappé, Deschamps règle des comptes

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

Didier Deschamps, assez agacé, est revenu sur les tensions dans le groupe pendant l’Euro, en évoquant notamment le cas Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus parle aussi du clash entre Paul Pogba et Benjamin Pavard, intervenu en finale de la Ligue des Nations.

Comment reprendre le cap ? Didier Deschamps vient d’en faire la démonstration ces derniers mois, depuis l’élimination surprise de l'équipe de France en huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse. Le sélectionneur des Bleus avait engagé un virage dangereux, encore plus avec son interview bilan à la rentrée, où il n’avait pas forcément été convaincant. Mais force est de constater que quelques semaines plus tard, l’équipe de France a remporté un trophée, la Ligue des Nations, et a assuré sa qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Didier Deschamps profite de cette situation de nouveau favorable pour régler des comptes, dans des propos rapportés par RTL. Pour le champion du monde, les tensions sont normales et fréquentes dans un groupe. Le problème pour lui est qu’elles font beaucoup plus réagir lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous.

« Tout ce qui a pu se passer cet été s'est quasiment repassé au dernier stage »

« Ce qu'il s'est passé à l'Euro, il n'y avait pas de problème. Vous avez vu un Paul Pogba énervé contre la Suisse. Il ne s'est pas énervé au dernier match (contre l’Espagne) avec Benjamin Pavard ? C'est l'interprétation qu'on peut en avoir. L’entente entre les attaquants ? Ce n'était pas un chantier, ce sont juste des ajustements, de la répétition. Je prends l'exemple de Kylian : on a pu (le taxer, ndlr), à tort, parce qu'il n'a pas cet état d'esprit-là, d'être trop individualiste... On remet en cause tout de A à Z, des choses qui n'ont aucune importance prennent des proportions hallucinantes. Tout ce qui a pu se passer cet été s'est quasiment repassé au dernier stage. La seule chose, de par le résultat, c'est que ça n'a pris aucune importance », a lâché Didier Deschamps, un peu revanchard. La France a désormais un an pour préparer la Coupe du monde. Cela commence dès mardi soir en Finlande.