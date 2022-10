EdF : Pogba et la France, c'est fini à moins d'un miracle

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba est en train de perdre la course contre la montre pour revenir à temps en vue du Mondial. Le milieu de terrain des Bleus ne pourra pas disputer la moindre rencontre avant la liste de Didier Deschamps.

Revenu à l’entrainement avec un peu d’avance il y a quelques semaines, à la suite de son opération du ménisque externe du genou droit, Paul Pogba avait repris confiance sur sa capacité à retrouver ses moyens physiques à temps pour disputer la Coupe du monde. Mais la réalité est en train de brutalement le rattraper, car désormais La Pioche prend du retard sur son planning de retour. Entraineur de la Juventus, Massimiliano Allegri s’est exprimé au sujet du milieu de terrain en conférence de presse, a fait comprendre qu’il était impossible qu’il fasse partie du groupe lors des prochains matchs. « Demain, non. Impossible contre le PSG mercredi. À 99 % non contre l’Inter. S’il peut, il sera là contre Vérone (le 10) et la Lazio (le 13). Mais c’est difficile », a livré le « Mister » qui dévoile là un énorme contre-temps pour Paul Pogba et l'équipe de France.

0 match avant la liste de DD

Con la mente en el retorno 💪... Paul Pogba continúa con la recuperación luego de la lesión en su rodilla y sueña con llegar a #Qatar2022.



📹 @juventusfc pic.twitter.com/EfHnQCsRjU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2022

En effet, la liste de Didier Deschamps sera dévoilée le mercredi 9 novembre au soir, et à ce moment-là, Paul Pogba n’aura disputé aucun match. Sa présence dans le groupe contre Vérone, le 10 novembre, demeure possible, mais fortement incertaine. Autant dire qu’à l’approche du mondial au Qatar, l’ancien joueur du Havre et de Manchester United n’aura quasiment aucune minute dans les jambes. D’autant plus dommageable que le temps ne permet pas aux Bleus de faire une longue préparation ou des matchs amicaux pour se mettre dans le bain du mondial. « Je considère qu’il faut partir avec des joueurs valides et aptes », a lancé Didier Deschamps ce vendredi. Une impasse qui se dessine donc pour le champion du monde 2018, qui n’a toujours pas repris l’entrainement collectif complet avec la Juventus. Son dernier match officiel remonte au 19 avril 2022, et cela va certainement encore une fois obliger le sélectionneur national à revoir sa copie, après le forfait déjà enregistré de N’Golo Kanté.