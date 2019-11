EdF : Pierre Ménès valide le retour du grand Kimpembe

Dans : Equipe de France.

Dimanche soir, Presnel Kimpembe a profité du changement tactique de Didier Deschamps pour gratter une titularisation en Equipe de France. Et le Parisien n’a pas manqué l’occasion de briller…

Comme un poisson dans l’eau au sein de la défense centrale à trois concoctée par le sélectionneur tricolore, Presnel Kimpembe a marqué des points à plus de six mois de l’Euro 2020. Assurément, le défenseur du Paris Saint-Germain a sa place dans ce dispositif. Surtout lorsqu’il évolue à un tel niveau, comme Pierre Ménès l’a indiqué sur son blog. Pour le journaliste de Canal Plus, le Parisien a été intraitable. Une performance d’autant plus remarquable qu’il n’a pas été aidé par Benjamin Mendy sur le flanc gauche de la défense française…

« Il est loin le Kimpembé qui faisait peur à tout le monde lors de la deuxième partie de saison dernière. On a retrouvé le défenseur intransigeant, très intransigeant, trop intransigeant parfois, parce qu’il a quand même commis pas mal de fautes. Mais il a gagné quasiment tous ses duels et puis, il n’a pas été tellement aidé par Mendy sur le côté gauche. Un bon retour » a apprécié Pierre Ménès. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps persistera avec ce dispositif tactique à trois défenseurs centraux à l’avenir. Si oui, alors Presnel Kimpembe aura de grandes chances de débuter l’Euro dans la peau d’un titulaire. Un destin difficile à deviner il y a encore six mois, quand le Parisien peinait à retrouver son meilleur niveau.