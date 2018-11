EdF : Pierre Ménès ulcéré pour le PSG et l'OL

Dans : Equipe de France, PSG, OL.

Le dernier match d'une année 2018 exceptionnelle pour l'équipe de France s'est terminé avec une victoire des Bleus mardi soir face à l'Uruguay. Mais ce succès a aussi fait des dégâts, puisque trois joueurs tricolores sont sortis sur blessure, dont Kylian Mbappé et Blaise Matuidi. Pour Pierre Ménès, tout cela est insensé, le consultant de Canal+ estimant aussi que la présence des joueurs lyonnais à 72h du derby face à l'AS Saint-Etienne était également problématique. L'occasion pour Pierre Ménès de regretter une nouvelle fois les choix de Didier Deschamps, qui n'a pas profité de cette ultime sortie pour faire tester de nouveaux joueurs.

« Evidemment, la blessure de Mbappé, tout comme celle de Matuidi et de Sakho, posent vraiment problème. Mamad’ ne joue pas de Coupe d’Europe avec Crystal Palace, mais Matuidi dispute la C1 avec la Juve et Mbappé a une échéance capitale dans huit jours face à Liverpool. Avec cette blessure dont on ne connaît pas encore la gravité, sa présence face aux Reds est en suspens, tout comme celle de Neymar, lui aussi blessé avec le Brésil qui affrontait le Cameroun dans un autre match amical en bois. Deux absences qui seraient quasi-insurmontables pour le PSG. Mais sans tout ramener au PSG, il y a donc eu trois blessés dans ce match et je trouve que ce n’est pas normal. Non, ce n’est pas normal et il ne faut pas s’étonner qu’après ça, les clubs poussent des gueulantes contre ces matchs et réclament que leurs joueurs passent le moins de temps possible sur le terrain. Maintenant concernant le duo parisien il faut voir ce que cela va donner dans les jours à venir, qui vont sans doute être fertiles en examens, en espoirs, en supputations et en intox…

L’OL aurait également pu être touché puisque Mendy a joué tout le match tandis que Ndombélé et Fekir se partageaient 90 minutes, le tout alors que Lyon joue le derby vendredi soir et un match décisif face à City dans huit jours. Je trouve ça insensé et c’est même, à mon sens, un manque de respect vis-à-vis des clubs. On ne peut pas dire que l’équipe de France soit sevrée de matchs depuis des mois. C’était donc l’occasion idéale pour lancer de nouveaux joueurs et tenter d’autres choses. Ça n’a pas été le cas et c’est franchement agaçant », constate, sur son blog, un Pierre Ménès franchement agacé par cette situation qui pénalise le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais.