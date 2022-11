Mbappé qui crache sur Infantino au Qatar, il en rêve

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le football n’est pas forcément au coeur de toutes les préoccupations pendant cette Coupe du monde. Un journaliste espère un grand geste d'une star de l'équipe de France

Si le sport a pris le dessus et les matchs s’enchainent devant des stades splendides mais pas forcément bien remplis, d’autres débats ont lieu sur l’organisation de ce Mondial 2022 dans cette région du monde. Les conditions de travail des ouvriers dans l’Emirat, le respect des droits de l’homme et la lutte contre l’homophobie sont au coeur des préoccupations de plusieurs nations, notamment européennes, ces derniers jours. La grogne a été symbolisée par la photo de groupe de l’équipe d’Allemagne, dont les joueurs se sont couverts la bouche, afin de protester contre l’interdiction prononcée par la FIFA de porter un brassard « Love » en soutient à la défense des droits des homosexuels dans toutes les régions du monde.

Le brassard de la discorde

Si le Qatar a su faire plier la FIFA, qui avait comme dans beaucoup d’autres domaines promis des choses sans finalement respecter sa parole, le débat est toujours bien présent sur la scène internationale. En France, pour le moment les Bleus se plient aux instructions de la fédération internationale et Hugo Lloris a fait savoir qu’il se plierait également aux lois locales pour respecter le pays hôte. Pour Mohamed Bouhafsi, il serait temps que la FIFA et son président Gianni Infantino respectent la liberté d’expression ou que les Français la prennent de force.

Pour le journaliste de France Télévisions, qui s’exprimait dans sa chronique sur RTL, il est temps de se dresser contre les agissements de la FIFA, et voir un joueur majeur de l’équipe de France faire passer ce message serait d’une force incroyable à ses yeux.

« Les Allemands ont montré la voie au reste du monde. Ce même Gianni Infantino, qui a exprimé son rejet du brassard inclusif LGBT arc-en-ciel que voulait porter cette sélection, allant même jusqu'à exiger que l'équipe de Belgique retire le mot amour du col de son maillot. Ce même Gianni Infantino qui a affirmé que les capitaines des sélections pourraient porter des brassards contre les discriminations la semaine dernière, avant de rétropédaler. Ce même Gianni Infantino qui a fait savoir via ses subordonnés qu'il y aurait des sanctions sportives et au moins un carton jaune si un joueur portait ce brassard ou faisant un geste de contestation, après le genou à terre des Anglais face à l'Iran. Ce même Gianni Infantino devrait comprendre que l'homophobie n'est pas une opinion mais un délit. Ce même Gianni Infantino devrait être au stade samedi pour assister à France-Danemark. On rêve de voir ce même Gianni Infantino démoralisé devant le geste symbolique de Lloris ou encore Mbappé », a livré Mohamed Bouhafsi, pour qui il y a une lutte bien plus importante qu’un match de football actuellement au Qatar. Mais pour le moment, les Bleus n’ont pas prévu d’actions d’éclat lors de cette Coupe du monde, à l’image de leur premier match bien maitrisé et sans polémique contre l’Australie.