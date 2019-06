EdF : Pierre Ménès se lâche après la purge Andorre-France

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Mardi soir, l’Equipe de France était en Andorre, sur une pelouse synthétique et devant à peine plus de 3.000 spectateurs, dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020. Sans surprise, les champions du monde 2018 se sont imposés (4-0) et le moins que l’on puisse dire, c’est que Kylian Mbappé et ses partenaires n’ont pas eu à forcer leur talent pour disposer d’une équipe très faible. Sur son blog, Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas mâché ses mots au moment de commenter un match « emmerdant » selon lui. Aussi bien pour les spectateurs, que pour les deux équipes.

« Comment juger Dubois, Zouma, Lenglet et Mendy face à une équipe qui n’attaque pas et défend à huit, même à 3-0 ? Moi je veux bien qu’on me parle de l’universalité du football. Mais en l’espèce, personne n’y gagne, pas même la petite équipe qui ne joue que pour ne pas prendre une valise et ne progresse donc jamais. Au final, c’est le genre de matchs qui emmerde tout le monde. Ceux qui les jouent et ceux qui les regardent » a déploré le consultant de Canal Plus, qui n’a donc pas pris son pied mardi soir devant M6 malgré les quatre buts marqués par l’équipe de Didier Deschamps.