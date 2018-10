EdF : Pierre Ménès n'en peut plus de lui en Bleu, et ce n'est pas Giroud

Dans : Equipe de France.

Les champions du monde 2018 sont-ils, sauf blessure, intouchables pendant les prochains mois ?

C’est la question que pose Pierre Ménès, pour qui certains choix de Didier Deschamps ne se justifient plus en raison des performances sportives. Et le consultant vise particulièrement un joueur : Benjamin Pavard. Véritable héros des Bleus avec son but capital et spectaculaire contre l’Argentine, le défenseur de Stuttgart a réalisé une Coupe du monde insoupçonnable quelques mois plus tôt. Néanmoins, déjà dans les derniers matchs du mondial, l’ancien lillois piochait sérieusement sur les tâches défensives. Peu aidé par Kylian Mbappé, il avait pris l’eau face à Eden Hazard et ce scénario s’est reproduit depuis. Contre l’Allemagne notamment cette semaine, cela aurait pu coûter cher aux Tricolores et Pierre Ménès a donc posé la question qui fâche : pourquoi Benjamin Pavard continue-t-il d’être titulaire avec les Bleus ?

« Surtout sa première demi-heure, où les Allemands déchiraient avec beaucoup trop de facilité le milieu apathique de l’équipe de France et venait inquiéter une défense, où Benjamin Pavard et Presnel Kimpembe étaient hors du coup. Maintenant, on a le droit de se poser des questions. Et Deschamps aussi. Mais la vraie question que je me pose est de savoir si Deschamps n’attend pas qu’une sélection naturelle se fasse. Où est-on en droit de se poser des questions ? Au poste d’arrière droit, où clairement Pavard vit sur son sublime but contre l’Argentine. Mais tôt ou tard le problème va se poser », a pesté Pierre Ménès sur Cnews. A sa décharge, Benjamin Pavard évolue à un poste d’arrière droit qu’il n’occupe pas en club, et est également mis en difficulté par l’absence de travail défensif effectué par Mbappé devant lui.