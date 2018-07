EdF : Pierre Ménès n'aime pas Deschamps, mais là il dit merci et bravo DD !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Pierre Ménès ne l'a jamais caché, et il a le courage de l'assumer, il n'est pas du tout fan de Didier Deschamps. Mais le consultant de Canal+ l'admet après la qualification de l'équipe de France pour la finale du Mondial 2018, il faut tout de même rendre à César ce qui appartient à César et à DD ce qui appartient à DD. Alors, sur son blog, Pierre Ménès tire son chapeau à Didier Deschamps, estimant que les Bleus allaient être champions du monde quel que soit leur adversaire dimanche prochain en finale.

« Hier matin, je me suis levé avec la boule au ventre, ce qui est un signe d’affection et d’intérêt. J’ai été profondément marqué, choqué et déçu par ce qui s’est passé à Knysna il y a huit ans, puis en Ukraine deux ans plus tard avec Ben Arfa, Benzema, Nasri et Ménez. Après ça, j’avais perdu le goût de l’équipe de France. Le grand mérite de ces Bleus version Deschamps, c’est de me l’avoir redonné. Même si ce n’est pas forcément le foot que j’aime, même si ce n’est pas flamboyant et que je pense toujours au fond de moi qu’on pourrait faire plus de jeu avec les joueurs qu’on a, je dois dire merci à Deschamps pour ça.

Et puis, si on pourrait faire beaucoup mieux sur le plan du jeu, il est difficile de faire mieux sur celui des résultats. Et entre le jeu et les résultats, ça fait longtemps que Deschamps a choisi. Et à l’arrivée c’est lui qui a raison, puisqu’il est en finale de la Coupe du Monde. Une finale dont les Bleus seront favoris, quel que soit le résultat de l’autre demi-finale. Désormais, tout ce qu’on leur demande, c’est de finir le travail en beauté et de revenir avec une deuxième étoile sur le maillot », écrit Pierre Ménès, qui n'a aucun doute sur la fin de cette Coupe du monde en Russie.