EdF : Pierre Ménès flatte Giroud et calme Griezmann

Dans : Equipe de France.

Auteur d’un but et d’une passe décisive face à la Biélorussie au Stade de France, Antoine Griezmann a sans doute été le meilleur joueur français mardi soir.

Néanmoins, certains observateurs estiment que l’attaquant de l’Atlético Madrid doit faire plus, l’équipe étant construite autour de lui. Sur son blog, Pierre Ménès estime par exemple que l’efficacité de l’ancien joueur de la Real Sociedad ne doit pas masquer le fait qu’il n’arrive pas à faire « jouer l’équipe » comme il devrait le faire.

« Griezmann (6) : C’est une petite note pour un joueur qui marque et fait passe dé. Mais honnêtement, s’il n’y a pas ça, je lui mets 3. Au niveau des statistiques, c’est super. C’est ce que je demande en priorité à un joueur offensif. Maintenant, s’il s’agit de « faire jouer » l’équipe de France, là ça devient tout de suite plus problématique ». Par ailleurs, le journaliste de Canal + s’est montré beaucoup plus élogieux envers Olivier Giroud, également buteur à Saint-Denis.

« On peut toujours compter sur Giroud »

« Giroud (6) : Il a marqué le but de la victoire, avec énormément de réussite puisqu’il vient contrer le dégagement du défenseur biélorusse. Un pur « but de buteur ». Il a très bien débuté le match en étant dominateur dans le jeu aérien, à l’image de sa tête sur la barre. Même en ne jouant jamais avec son club, on peut toujours compter sur lui. Maintenant, la Coupe du Monde, c’est dans huit mois. On verra où il en sera à ce moment-là ». Il est clair qu’avec ce but, l’attaquant d’Arsenal a sans doute validé (s’il en avait besoin) son ticket pour le prochain rassemblement des Bleus. Et par la même occasion, son billet pour la Russie s’il garde un temps de jeu décent à Londres grâce à l’Europa League.