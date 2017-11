EdF : Pierre Ménès fait un sondage désastreux pour Deschamps

Dans : Equipe de France.

Noël Le Graët l'a officialisé mardi après-midi, le contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur national est désormais prolongé jusqu'en 2020. L'équipe de France étant qualifiée pour le Mondial 2018, et le bilan de DD à la tête des Bleus n'étant pas si mauvais que cela, cette extension de deux ans n'est pas réellement une surprise. Il n'empêche, Didier Deschamps n'a pas que des fans en France, le style de jeu pratiqué par les Tricolores et les choix du coach français n'étant pas unanimement appréciés. Loin de là même.

Via son compte Twitter, Pierre Ménès, qui n'est pas un supporter de Deschamps version sélectionneur national, a lancé un sondage afin de savoir ce que pensaient ses followers du choix de la FFF, en ironisant puisqu'il a même évoqué une prolongation jusqu'en 2220. Et la réponse fait carrément mal pour DD. Près de 70.000 personnes ont répondu, parmi eux 68% ne sont pas satisfaits de ce choix fait par Noël Le Graët. Pas besoin d'organiser un second tour...