EdF : Pierre Ménès couronne Tolisso et note salement un trio de gala

Au lendemain de la victoire de l'équipe de France en Bulgarie, dont l'importance est cruciale, Pierre Ménès n'est pas très tendre au moment de donner ses notes aux joueurs de Didier Deschamps. Car même si les Tricolores ont fait ce qu'on leur demandait de faire, à savoir gagner à Sofia, la copie rendue a été très triste. Et dans cette morosité ambiante, le consultant de Canal+ a vu un joueur surnager, c'est Corentin Tolisso. Et Pierre Ménès a également vu trois autres bleus sombrer, Adrien Rabiot, Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann.

« Tolisso (7) : Le meilleur Français sur le terrain selon moi. Il a joué très juste et avec sérénité, a très bien travaillé sur le plan défensif en soutien de Sidibé. Il s’est fait matraquer par les Bulgares après le repos. Une belle première sélection dans un match à enjeu, constate Pierre Menés sur son blog, avant de s’attaquer à ses mauvaises notes. Rabiot (4), son entrée a été une déception. Alors on sait qu’il n’affectionne pas ce poste de sentinelle mais ce n’est pas le genre de match où il faut avoir des états d’âme. Assez imprécis sur le plan technique, il a en plus commis pas mal de fautes. On était très loin du Rabiot du PSG. Griezmann (4) : Dans la colonne crédit, sa remise décisive pour Matuidi et le fait qu’il ait bien bossé défensivement. À part ça, il est quand même méconnaissable sur le plan offensif. Pourtant, il jouait à un poste d’attaquant de soutien habituel pour lui en sélection. Il n’a pas fait une passe du match à Mbappé et ses prestations en sélection commencent à être problématiques. Lacazette (4) : Un match à la Giroud : peu servi, pas de véritable occasion. À la différence de Giroud, on sait qu’il est quand même plus capable de se débrouiller balle au pied, mais on ne l’a jamais vu. Il n’a pas marqué des points hier soir. »