EdF : Pierre Ménès pointe du doigt ce joueur désastreux

A une semaine de son premier match dans le Mondial 2018, samedi prochain contre la Russie, on ne peut pas dire que l'équipe de France a donné la banane à ses supporters contre les Etats-Unis. Au moment de noter les joueurs tricolores, Pierre Ménès a vu un défenseur en dessous de la totalité de ses coéquipiers. Pour Pierre Ménès, Samuel Umtiti n'était pas du tout dans le coup face aux USA et forcément c'est inquiétant alors que la Coupe du Monde approche.

Au moment de noter la performance du défenseur du Barça, Pierre Ménès lui colle un 3, la plus mauvaise note de l'équipe de France, et un commentaire salé. « Un désastre. Dominé physiquement dans les duels, lent à se retourner, souvent hors de position… Et pendant ce temps-là, Kimpembé continue à regarder ça depuis le banc de touche. Et ce n’est évidemment pas au moment où le tournoi va commencer qu’on va faire des tests. C’est un gros, gros point d’interrogation pour la compète », explique le consultant de Canal+, visiblement inquiet sur ce poste et qui regrette amèrement que Didier Deschamps n'ait pas fait confiance à Presnel Kimpembé.