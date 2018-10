EdF : Payet à la place de Fekir, Deschamps n'a pas hésité 1 seconde

Dans : Equipe de France, OL, OM.

Victime d'une grosse entorse dimanche soir dans les premières minutes du match PSG-OL, Nabil Fekir a été contraint de renoncer aux deux matches que la France jouera en l'espace d'une semaine contre l'Islande, puis face à l'Allemagne. Et Didier Deschamps a rapidement fait savoir que c'est Dimitri Payet qui allait venir remplacer l'attaquant lyonnais, alors que le nom d'Alexandre Lacazette avait également circulé. Evoquant ce choix, le sélectionneur français avoue qu'il n'a pas réellement hésité.

Pour Didier Deschamps, le choix de Dimitri Payet est même une évidence. « Le premier critère c'est que c'est dans la logique des choses, par rapport à ce qui s'est passé personnellement pour lui avec sa blessure avant la coupe du monde et depuis le début de la saison où il a retrouvé un bon niveau. Dans ce registre, ils ont un profil similaire avec Nabil, il n’a pas exactement les mêmes qualités, mais ils ont plus ou moins le même objectif quand ils jouent à ce poste, a confié le coach des Champions du monde, qui a évoqué le cas d’Alexandre Lacazette. Il est performant et efficace avec Arsenal, mais voilà il y a de la concurrence à ce poste. Je continue à m’appuyer sur les champions du monde, même si je continue à regarder les performances d’Alex. Il aurait pu mériter d’être dans la liste des 23, mais je ne peux pas accumuler les joueurs à un poste. Lui c’est un attaquant axial et il y a de la concurrence. Mais il faut qu'il continue. »