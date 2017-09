EdF : Pas de place pour Anthony Martial chez les Bleus ?

Dans : Equipe de France.

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les deux prochains matchs capitaux de l’équipe de France au début du mois d’octobre, et notamment le rendez-vous en Bulgarie où seule une victoire laisserait les Bleus hors de portée de la Suède. Plusieurs absents de taille sont à déplorer, avec Paul Pogba, Ousmande Dembélé et très probablement Benjamin Mendy.

En attaque, Didier Deschamps dispose pourtant de nombreux hommes en forme, ce qui va l’obliger à faire des choix majeurs. On pense notamment à Anthony Martial, intenable ces derniers temps avec Manchester United et qui a été de tous les bons coups ce mercredi soir face à Moscou, avec un but et deux passes décisives. L’ancien de Monaco affiche des statistiques assez folles, et une implication dans un but de son équipe toutes les 30 minutes. Néanmoins, cela sera-t-il suffisant pour passer devant Thauvin ou Coman par exemple, alors que Martial a perdu beaucoup de crédit depuis l’Euro 2016 ? En tout cas, cette hésitation ne concernera pas des éléments comme Fékir, Lacazette, Giroud, Griezmann et bien sûr Mbappé, qui ont eux une place bien au chaud pour les prochains rendez-vous. La réponse interviendra ce jeudi à 14h00.