EdF : Ousmane Dembélé, l’inattendu bug des Bleus ?

Titulaire depuis le début du Mondial, Ousmane Dembélé n’a pas réalisé sa meilleure prestation contre la Pologne dimanche après-midi (3-1).

Passeur décisif sur le deuxième but tricolore inscrit par Kylian Mbappé face à la Pologne, Ousmane Dembélé n’a toutefois pas réalisé un match exceptionnel. Très actif lors de la première demi-heure, l’attaquant du FC Barcelone s’est éteint au fil des minutes et l’Equipe de France a de plus en plus joué sur le côté gauche de son attaque, ce qui n’a pas non plus fait les affaires de « Dembouz ». Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Johan Micoud est revenu sur la prestation moyenne d’Ousmane Dembélé. Et pour l’ancien milieu offensif de l’Equipe de France, il est très clair que l’ancien crack du Stade Rennais doit mieux faire afin de focaliser davantage l’attention des défenseurs adverses. Ce qui fera les affaires de l’Equipe de France et de Kylian Mbappé.

Micoud attend beaucoup plus de Mbappé

« J’attends beaucoup plus d’Ousmane Dembélé, je le trouve timoré. Je ne sais pas ce qu’il a, comme s’il était bloqué lorsqu’il va attaquer son défenseur en un contre un. Je ne suis pas sûr qu’il soit bloqué par le fait qu’il ne marque pas. Mais souvent il a des duels en un contre un à jouer, il reçoit des ballons où il peut prendre de la vitesse et il ne le fait pas. J’attends plus de lui, je sais qu’il est capable de le faire. Sa passe décisive pour Mbappé peut lui donner un peu de confiance, en deuxième mi-temps il y allait un peu plus et je souhaite qu’il nous montre davantage encore » a jugé Johan Micoud, qui espère constater un réveil d’Ousmane Dembélé contre l’Angleterre samedi à 20 heures lors du quart de finale de la Coupe du monde. Lors de cette rencontre, l’attaquant du FC Barcelone devrait logiquement être opposé à Luke Shaw, un latéral moins explosif que Kyle Walker, qui aura lui la charge de Kylian Mbappé.