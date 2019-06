EdF : Où est Kylian Mbappé ? Pierre Ménès s'alarme !

Dans : Equipe de France, PSG.

Plus que la défaite de l'équipe de France, samedi soir en Turquie, c'est surtout la manière qui a laissé tout le monde pantois. Face à une équipe remontée comme une pendule, les Bleus ont oscillé entre suffisance et absence totale de réaction. Forcément, ce dimanche, la statistique incroyable de zéro tir cadré en 90 minutes continue à faire mal au crâne, et si Kylian Mbappé n'a pas à endosser seul cette faillite offensive, il est évident que l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Pour Pierre Ménès, il est clair qu'il se passe quelque chose du côté de Kylian Mbappé et que cela doit rapidement changer.

Et le consultant de Canal+ de s'inquiéter pour le Champion du monde du PSG. « Kylian Mbappé a réalisé une performance indigne de son talent. Il a pourtant eu plus de ballons en première période que face à la Bolivie mais il a joué avec un individualisme forcené et ne s’est jamais imposé sauf sur l’action où le milieu truc Tekdemir prend un jaune. En deuxième période, il a disparu de la circulation. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais il faut qu’il se reprenne très vite », a prévenu, sur son blog, Pierre Ménès.