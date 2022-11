EdF : Olivier Giroud finalement absent au Qatar ?

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Etincelant contre le RB Salzbourg (4-0) mercredi, Olivier Giroud a largement contribué à la qualification du Milan AC pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Français a encore marqué des points avant le Mondial 2022. Mais le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps prépare d’autres plans.

Quoi qu’il arrive le 9 novembre, date de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, Olivier Giroud ne pourra pas s’en vouloir. L’attaquant du Milan AC se donne les moyens de convaincre le sélectionneur de l’équipe de France avant la Coupe du monde 2022. Nouvelle illustration mercredi avec la grande performance du Français, auteur de deux buts et d’autant de passes décisives contre le RB Salzbourg, le tout dans un match décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Autant dire qu’Olivier Giroud était ravi de sa prestation après la rencontre. « Je ne peux qu'être heureux pour nous, et pour moi aussi parce que j'ai su concrétiser les bonnes actions de l'équipe. Je me suis bien senti, a savouré le Milanais sur la chaîne RMC Sport. (...) Je pense que tous les joueurs qui espèrent jouer une Coupe du monde se préparent au mieux pour cet événement qui est unique pour un footballeur. On se prépare tous de notre mieux. Maintenant, on essaye de ne pas trop y penser parce qu'il y a des échéances importantes en club. » Si l’international tricolore ne s’enflamme pas, c’est aussi parce qu’il connaît bien les réticences de Didier Deschamps.

Kolo Muani et Thuram mieux placés

Le sélectionneur des Bleus ne doute pas des qualités d’Olivier Giroud. En revanche, le technicien se dit persuadé que son ancien cadre ne saura pas accepter un statut de remplaçant pendant la compétition au Qatar. Alors sans surprise, Le Quotidien du Sport annonce toujours une tendance défavorable à l’ancien Montpelliérain. Didier Deschamps serait plutôt parti pour convoquer Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), très en vue en Allemagne, et qui correspondent davantage à ce fameux rôle de joker. Celui qui semble incompatible avec le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.