EdF : Le but de Mbappé validé, l’UEFA félicite l'arbitre

Par Corentin Facy

En Espagne, le but accordé à Kylian Mbappé lors de la finale de la Ligue des Nations contre l’Equipe de France a provoqué de vives polémiques.

Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain était hors-jeu sur la passe de Théo Hernandez. Mais le but a été validé en faveur de l’Equipe de France car le ballon a été touché par Eric Garcia, ce qui a remis Kylian Mbappé en jeu. La vérification de l’assistance vidéo fut très rapide et Anthony Taylor n’est même pas allé voir les images pour valider le but, ce qui a provoqué la furie des Espagnols. L’action a pourtant été arbitré à la perfection selon l’UEFA, qui a félicité le corps arbitral anglais pour cette excellente lecture du jeu. Comme après chaque rencontre, l’instance européenne a analysé la performance des arbitres et Anthony Taylor a reçu des éloges.

But de Mbappé, l'arbitre a pris la bonne décision selon l'UEFA

[#NationsLeague🏆] Pas de hors jeu sur le but de Mbappe 🤨 pic.twitter.com/Qsy8qao4ZZ — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 10, 2021

« Ils n'ont pas accordé la plus grande importance à cette action car au sein de l'équipe d'arbitrage, ils sont très clairs au sujet de ce qui est hors-jeu » a fait savoir Iturralde Gonzalez au micro de la Cadena Ser, deux jours après le succès de la France contre l’Espagne, avant de poursuivre. « Ils ont donné beaucoup plus d'importance à la main possible de Koundé parce que plus de critères d'arbitrage entrent en compte que sur l'action de Mbappé. Le but de Mbappé est clairement légal. Il n'y a aucune erreur. Au niveau de l'arbitrage - que ce soit à l'UEFA ou au sein de l'élite espagnole - c'est une action très claire. La seule chose plus discutée a été de savoir pourquoi cette main n'avait pas abouti sur un penalty. Mais rien de plus » a conclu l’ancien arbitre espagnol, visiblement bien informé. Nul doute que malgré cette déclaration, les supporters de la Roja continueront de penser que le but de Kylian Mbappé est très litigieux…