EdF : Olivier Giroud est indéfendable, ce consultant craque totalement

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Alors qu'Olivier Giroud a réalisé une nouvelle pâle prestation face aux Pays-Bas en équipe de France (0-2), David Aiello a fait une demande à Didier Deschamps.

Certes, Olivier Giroud est le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avec 32 réalisations marquées en 86 sélections. Certes, il est champion du monde depuis l'été dernier. Mais ce statut n'excuse pas tout. Depuis le début de cette nouvelle saison, le joueur de 32 ans n'a marqué que deux buts. Un avec Chelsea, où il est désormais le remplaçant de Morata, contre le BATE Borisov en Europa League. Et un autre avec l'équipe de France face aux Pays-Bas en septembre dernier. Trop peu pour l'avant-centre titulaire de la meilleure formation au monde. Autant dire que sa place dans le onze de départ de Didier Deschamps, déjà décriée depuis plusieurs mois, ne fait plus du tout l'unanimité. Ce que David Aiello ne cache plus.

« Giroud, je l'ai beaucoup défendu, pendant longtemps, y compris quand ça se passait mal pour lui. Enfin, il marquait, mais il était critiqué pour son jeu, effectivement pas spectaculaire, pas technique, pas au goût de certains. À ce moment-là, je trouve qu'il était défendable, parce qu'il apportait beaucoup de choses, y compris pendant la Coupe du Monde, où pourtant il n'a pas marqué. Je trouvais qu'il avait une utilité très appréciable chez les Bleus, parce qu'il occupait, justement, beaucoup les défenseurs, il pesait dans le jeu aérien. Et puis, il se battait beaucoup également, il mouillait le maillot. Là, je trouve qu'il devient difficile à défendre parce qu'il n'existe plus du tout dans le jeu. Ne pas exister balle au pied, c'est une chose. Mais exister dans le jeu sans ballon, c'est extrêmement important. Quand tu rajoutes à ça la montée en puissance de Mbappé sur les derniers mois, la possibilité de le voir jouer, y compris à Paris, dans l'axe. Et donc d'être une solution alternative et même très crédible à ce poste... Donc, oui, logiquement, on allait naturellement y arriver. Et peut-être qu'on va y arriver plus tôt que prévu... », a balancé, sur Yahoo Sports, le journaliste, qui estime donc que le sélectionneur tricolore doit dire stop à Giroud, transparent contre les Pays-Bas vendredi, pour laisser place à Mbappé, et ce pour le bien de la France en vue de l'Euro 2020.