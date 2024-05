EdF ‍: Olise snobé en bleu, Deschamps bientôt puni en Angleterre

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Etincelant en Premier League cette saison, Michael Olise n'a toutefois pas été appelé en Equipe de France pour l'Euro 2024. Tout profit pour l'Angleterre qui rêve de le chiper au nez et à la barbe des Bleus.

Auteur de 6 succès sur les 7 derniers matchs de Premier League, Crystal Palace était l'équipe à suivre en cette fin de saison outre-manche. Cependant, ce ne fut pas le cas pour le staff de Didier Deschamps qui n'a sélectionné aucun français présent dans cette équipe malgré des performances très marquantes de deux éléments. Jean-Philippe Mateta a marqué 16 buts tandis que l'international Espoirs Michael Olise a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives. Ce dernier a séduit les plus grands clubs du Royaume mais pas Didier Deschamps qui lui a préféré le jeune Bradley Barcola dans la liste de l'Equipe de France pour l'Euro 2024. De quoi renforcer la guerre des sélections pour Olise.

L'Angleterre veut mettre la main sur Olise

Outre la nationalité française, le jeune ailier de 22 ans possède les nationalités algérienne, nigériane et surtout anglaise. Gareth Southgate ne l'a pas sélectionné pour l'Euro 2024 avec les Three Lions, n'ayant pas eu « le temps » disponible pour le tester avant la compétition. Cependant, il a explicitement déclaré vouloir le prendre en sélection anglaise dans un futur proche. Seul un élément pourrait perturber ses plans : une convocation de Michael Olise aux Jeux Olympiques de Paris avec Thierry Henry.

« Ses performances sont exceptionnelles. Mais je ne veux pas donner de conseils à Didier Deschamps. Pour moi, oui, il aurait mérité d’aller à l’Euro, mais c’est la décision du sélectionneur. Il lui faudrait un changement de sélection. Ce processus prendrait un certain temps […] C’est un joueur qui devrait nous intéresser parce que c’est un très bon joueur, mais il est impossible de faire cela à temps pour l'Euro. […] Il est évident que c'est un très bon joueur, mais il n'a pas fait partie de leur sélection. Il se peut qu'ils l'emmènent aux Jeux olympiques, je ne sais pas », a t-il déclaré devant la presse anglaise ce mercredi. Il est vrai qu'une belle aventure olympique avec les Bleuets pousserait un peu plus Olise vers le pays qu'il a déjà choisi en U18 et en Espoirs par le passé. Thierry Henry sait ce qu'il doit faire pour enlever une épine du pied de Didier Deschamps.