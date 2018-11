EdF : Ni Mbappé ni Griezmann ne méritent le Melon d'Or pour Deschamps

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Foot Mondial.

Alors que la course au Ballon d'Or 2018 cristallise un peu les débats en équipe de France, Didier Deschamps a tenu à rassurer tout le monde.

Ce vendredi soir, les Bleus joueront leur avenir en Ligue des Nations face aux Pays-Bas. Avec une victoire ou un nul, les champions du monde seraient qualifiés pour le Final Four de cette nouvelle compétition de l'UEFA. Mais avant ce choc, la lutte fratricide que se dispute plusieurs joueurs français dans la course au prochain Ballon d'Or continue de faire couler beaucoup d'encre. Si Raphaël Varane semble le mieux placé des Tricolores, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont aussi leurs chances. De quoi créer une rivalité malsaine entre les deux leaders offensifs de l'équipe de France ? Didier Deschamps répond par la négative.

« Je ne pense pas que les matchs qui ont précédé démontrent ça, bien au contraire. De toute façon, tout est réglé puisque les votes sont clos. Il n'y a jamais eu d'opposition, ni un qui veut faire plus que l'autre. Ils ont joué un rôle important à tour de rôle, parfois ensemble. Il n'y a pas de lutte entre eux. Pour moi, la présence des deux, et ils ne sont pas les seuls, est une force pour l'équipe de France », a expliqué, en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus, qui a donc hâte d'être au 3 décembre, date de l’attribution du prochain Ballon d’Or, pour en finir avec cette histoire...