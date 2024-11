EdF ‍: Akliouche peut créer la surprise jeudi

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Auteur d'un très bon début de saison avec l'AS Monaco, Maghnes Akliouche est devenu un sérieux prétendant à l'Equipe de France. Le jeune monégasque a tout pour séduire Didier Deschamps, surtout au vu des lacunes techniques des Bleus.

Cette année 2024 rime avec rajeunissement et renouvellement en Equipe de France. La retraite récente mais surtout inattendue de Griezmann a renforcé ce constat. Il y a plus de places qu'avant chez les Bleus, ce qui ouvre de nouveaux horizons aux jeunes joueurs. Didier Deschamps en a déjà profité en testant Michael Olise et Manu Koné. De quoi l'inciter à convoquer d'autres jeunes, notamment de Ligue 1. On pense à Lucas Chevalier, étincelant dans les buts de Lille en Ligue des champions, mais aussi à Maghnes Akliouche.

Akliouche aux portes des Bleus

Dans une Equipe de France en manque de qualité technique, le profil du jeune monégasque remplirait le vide laissé par Griezmann. Très bon dribbleur, le meneur de jeu de 22 ans sait aussi distribuer le jeu. Il est l'un des hommes forts de l'AS Monaco cette saison avec 2 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Ouest-France le voit bien être appelé ce jeudi dans la liste des 23 pour les deux matchs de Ligue des Nations en novembre.

🚨 Samir Nasri :



« Pour moi, 2 joueurs doivent faire partie de la liste de Deschamps : Chevalier et Akliouche. »



(@CanalplusFoot) pic.twitter.com/No25CGSdtg — BeFootball (@_BeFootball) November 5, 2024

Akliouche était déjà candidat en octobre dernier comme le confiait à demi-mot Didier Deschamps en conférence de presse. « Millot et Akliouche sont-ils loin ? Oui et non c’est lié à la concurrence. Ils sont en Espoirs où l’équipe est relativement jeune. Mais il faut maintenir ce qu’ils font dans la durée », avait indiqué le sélectionneur français à la presse. L'arrivée de Maghnes Akliouche dans le groupe France serait en tout cas un beau signal envoyé aux supporters, lassés du jeu limité des Bleus ces derniers temps.