EdF : Moscato applaudit Rami, et dézingue Rabiot en passant

Dans : Equipe de France, OM, PSG.

Quelques minutes seulement après avoir remporté la Coupe du monde, Adil Rami surprenait tout le monde le 15 juillet dernier en annonçant sa retraite internationale.

Mais depuis, la donne a bien changé puisque le défenseur de l’Olympique de Marseille a été rappelé à deux reprises par Didier Deschamps. Un retournement de veste express qui a agacé certains observateurs, mais que Vincent Moscato valide totalement. Sur l’antenne de RMC Sport, le consultant a estimé que le natif de Fréjus avait bien raison de revenir en Equipe de France, malgré son âge assez avancé (33 ans). Et il en profite pour vivement critiquer l’attitude de Rabiot, lequel avait refusé d’être réserviste avant le Mondial.

« Son prochain objectif, c’est l’Euro. Et l’Euro, c’est dans seulement 2 ans, il sera encore compétitif. Rami voulait arrêter les Bleus. Mais quand on te redonne l’opportunité de porter ce maillot, tu y retournes en courant car une fois que les festivités de la Coupe du monde sont passées, tu t’aperçois que tu as envie de revenir. Il a bien raison d’être revenu sur sa décision. A moins d’être Zidane ou d’être un grand, tu dois attendre qu’on te vire avant de tirer un trait sur l’Equipe de France. Il n’y a que les c… qui prennent leur retraite internationale, et qui crachent sur les Bleus, comme Rabiot. La sélection, c’est un bonheur incroyable et tu y vas dès que tu peux. Et c’est la même chose pour tous les sports » a lâché un Vincent Moscato qui n’a visiblement pas digéré l’attitude du milieu de 23 ans. Et qui sera à fond derrière Adil Rami, ce mardi à l’occasion du match France-Uruguay.