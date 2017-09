EdF : Mendy out, cinq candidats pour le remplacer

Dans : Equipe de France, OM, OL, PSG.

L’équipe de France, qui possède un énorme potentiel offensif qui a de quoi faire mal dans les années à venir, a aussi quelques faiblesses.

A droite comme à gauche, le poste de latéral ne fait pas toujours l’unanimité. Ces derniers temps, deux titulaires se sont dégagés avec Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Mais le premier nommé vient d’apprendre un terrible coup dur avec une grave blessure au genou qui va le priver de football pendant six mois. Autant dire que, si sa participation à la Coupe du monde, si la France se qualifie, est toujours possible, elle est tout de même sérieusement remise en cause, car on ne revient pas d’une telle blessure en claquant des doigts, et certains joueurs mettent jusqu’à un an pour s’en remettre totalement.

A ce poste de latéral gauche, Didier Deschamps a pour le moment fait dans le classique en faisant venir Lucas Digne et Layvin Kurzawa pour les deux prochains matchs des Bleus. Derrière, c’est beaucoup plus flou. S’il est désormais hors de question de faire revenir un Patrice Evra qui coule à l’OM, son remplaçant attitré Jordan Amavi est suivi. Chez les très jeunes joueurs, le staff des Bleus a aussi un œil sur Ferland Mendy, qui se montre très à son aise pour ses débuts au plus haut niveau avec Lyon. Enfin, selon L'Equipe, Didier Deschamps apprécie beaucoup Théo Hernandez, défenseur prometteur du Real Madrid qui a toutefois zappé un rendez-vous des Espoirs et va devoir s’en expliquer prochainement. Une mise au point nécessaire, surtout que le joueur est annoncé comme hésitant à rejoindre les Bleus, alors que la sélection espagnole pourrait lui faire les yeux doux. Néanmoins, force est de constater que la longue absence de Benjamin Mendy laisse un énorme vide à ce poste.