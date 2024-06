EdF ‍: Mbappé se confie, il vit un enfer à l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

À la veille d’affronter la Belgique dans le cadre des huitièmes de finale de l’Euro 2024, Kylian Mbappé a confié son mal-être de jouer au foot avec un masque sur la tête.

L’Euro 2024 de Kylian Mbappé a basculé à la fin du premier match de poules de la France contre l’Autriche (1-0). Sur un duel aérien avec Danso, le futur attaquant du Real Madrid s’est cassé le nez en tapant l’épaule du défenseur lensois. S’en est suivi une petite période de convalescence, avec un forfait contre les Pays-Bas (0-0), puis un retour réussi sur les terrains avec un but sur penalty face à la Pologne mardi dernier (1-1). Désormais et ce jusqu’à la fin de l’Euro, Mbappé évolue avec un masque sur la tête pour protéger au maximum son nez. Ce qui ne l’empêche pas de recevoir des coups, comme avec Robert Lewandowski. Et alors qu’il ne redoute pas tellement les duels physiques, le capitaine des Bleus avoue quand même être considérablement gêné par son masque une fois sur le terrain.

« J'avais l'impression que j'étais en 3D »

« Jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. J'ai changé de masque parce qu'à chaque fois, quelque chose n'allait pas. C'est compliqué parce que ça limite la vision, la sueur reste bloquée. J'avais l'impression que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP. Je voyais les gens, mais j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui jouait. Dès que je pourrai l'enlever, je le ferai. C'est chiant. Je dois dire merci aux masques. Quand tu joues avec le nez cassé et que tu ne te fais pas opérer, tu deviens une cible. Je ne pense pas que Lewandowski ait fait exprès. La réaction était instinctive. Beaucoup d'enfants regardent les matchs, il faudra essayer de se contrôler à l'avenir. Je savais dans quoi je m'embarquais. Ce n'est pas une situation nouvelle. Je peux recevoir des coups, je suis prêt à tout donner pour ce maillot. Si on me touche le nez pour aller en quart, ça me va. Mon nez est déjà cassé », a avoué, en conférence de presse, Mbappé, qui n’estime plus être lui-même avec un masque. Le buteur des Bleus va pourtant devoir faire avec pour tenter de qualifier son pays pour les quarts de finale de cet Euro 2024 dans un match plus qu’important face à la Belgique lundi à 18 heures.