EdF ‍: Mbappé saoule Didier Deschamps, il veut jouer vendredi ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Gravement blessé au nez contre l'Autriche lundi, Kylian Mbappé est impatient de retrouver les terrains et compte bien défier les Pays-Bas vendredi. C'est tout de même Didier Deschamps qui aura le dernier mot.

Après la cuisse de Zinedine Zidane qui avait tenu en haleine les médias français pendant des jours lors de la Coupe du monde 2002, c’est désormais le nez de Mbappé qui fait l’objet de toutes les attentions. L’attaquant tricolore s’est fait casser le nez contre l’Autriche, et son Euro a été un temps incertain. Après des nouvelles rassurantes de l’hôpital, le joueur passé du PSG au Real Madrid cet été était annoncé forfait pour le match de l'équipe de France face aux Pays-Bas, et incertain pour affronter la Pologne. Mais visiblement, la volonté de KM7 est clairement d’être sur le terrain vendredi soir pour y défier les Oranje. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG multiplie les messages rassurants, et confie même au staff tricolore sa volonté d’être sur le terrain ce vendredi soir.

Le masque prévu pour vendredi uniquement ?

Les Bleus sont arrivés à Leipzig 📍#FiersdetreBleus pic.twitter.com/FIdVVpSZ0c — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 20, 2024

Ce ne sera bien évidemment pas lui qui décidera, mais il est arrivé à Leipzig ce jeudi sans pansement sur le nez, et sans gêne apparente. Sa présence à l’entraînement ce jeudi soir sera un élément déterminant, tout comme la volonté du staff de le laisser souffler encore quelques jours ou de le mettre directement dans le bain. Le masque qu’il attendait n’était en tout cas toujours pas arrivé ce jeudi après-midi en Allemagne, et l’accessoire qui lui permet de protéger son nez pourrait n’être opérationnel que ce vendredi. De leur côté, les Pays-Bas s’attendent en tout cas à affronter des Bleus avec Kylian Mbappé, même si cela peut paraitre un peu fou étant donnée la fracture du nez subie par le joueur tricolore ce lundi soir.