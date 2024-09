EdF ‍: Mbappé relégué sur le banc, Deschamps va choquer

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En difficulté depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé n’a pas réagi contre l’Italie (défaite 1-3) vendredi en Ligue des Nations. L’attaquant et capitaine de l’équipe de France a encore déçu. Sa prestation n’incitera pas le sélectionneur Didier Deschamps à le laisser dans le onze face à la Belgique lundi.

Ce match contre l’Italie était pourtant l’occasion rêvée pour Kylian Mbappé. Peu épargné par les critiques, l’attaquant de l’équipe de France aurait pu répondre à ses détracteurs quelques jours après le déblocage de son compteur en Liga. Et qui plus est au Parc des Princes, dans un stade qu’il connaît bien. Mais une fois de plus, la recrue phare du Real Madrid est passée à côté de sa partie. Le Bondynois n’est évidemment pas le seul Français décevant pendant cette rencontre. Mais Kylian Mbappé représente forcément un cas particulier.

On parle du capitaine des Bleus, du joueur qui a souvent porté la sélection tricolore ces dernières années, et d’un cadre en difficulté qui a besoin d’un match référence pour enfin se rassurer. Ça ne sera pas pour cette fois, ni pour lundi si l’on en croit L’Equipe. En effet, le quotidien sportif nous apprend que le sélectionneur Didier Deschamps pourrait débuter le match contre la Belgique avec Kylian Mbappé sur le banc. Sans citer personne, le technicien annonçait déjà des changements vendredi soir.

Une bonne nouvelle pour le Real

« C’est le moment de donner du temps de jeu un maximum, confiait l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. (…) Je ne vais pas changer ma vision des choses sur le prochain match malgré le résultat. » Pour occuper la pointe, Didier Deschamps pourrait titulariser Marcus Thuram ou le Parisien Randal Kolo Muani, contraint de déclarer forfait contre l’Italie à cause d’une fièvre. Kylian Mbappé remplaçant, ce serait une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui avait demandé à la FFF de ne pas convoquer ses joueurs français.